Carlos Paz tendrá un móvil fijo de Seguridad Urbana en cada barrio

Villa Carlos Paz atraviesa una nueva etapa en su política de prevención comunitaria. En un encuentro con los Centros Vecinales, el intendente Esteban Avilés, junto a funcionarios y referentes del área de seguridad, presentó la nueva flota de vehículos que permitirá disponer de un móvil fijo por cada barrio de la ciudad.

“Villa Carlos Paz es el municipio de la provincia de Córdoba que más invierte en prevención. Quiero destacar la vocación y la profesionalidad del personal de Seguridad VCP, que trabaja las 24 horas del día para cuidar a nuestros vecinos”, subrayó Avilés, marcando la diferencia de la ciudad con respecto a otras localidades.

El secretario general de Vinculación Institucional, Juan Lucero, explicó que la medida está pensada en clave de cercanía: “El objetivo es la cercanía: que cada agente conozca la dinámica de su barrio, que trabaje junto a los vecinos y no sea rotativo. Queremos que se establezca una relación directa, que se generen vínculos de confianza”.

La coordinadora de Seguridad Urbana, Lorena Leguizamón, sumó detalles sobre el funcionamiento de este esquema: “Presentamos diez vehículos destinados a cubrir y acompañar los 35 barrios que conforman la ciudad. Los mismos inspectores y los mismos móviles estarán siempre en el mismo lugar. La idea es que exista un conocimiento mutuo entre vecinos e inspectores, para fortalecer la confianza y que cada barrio sienta la presencia del Estado municipal”.

Y agregó: “Si bien la seguridad es competencia de la Policía, lo que buscamos es acompañar al vecino, darle fortaleza y compromiso. Vamos a estar presentes noche a noche, cuando la gente llega a su casa o cuando tiene que salir a trabajar. Ese es nuestro compromiso en esta nueva dinámica de trabajo”.

Con este esquema, más de 100 agentes municipales reforzarán la seguridad urbana en toda la ciudad, sumando presencia territorial y acompañamiento permanente.