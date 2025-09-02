Clima: Volvieron las temperaturas de invierno a Villa Carlos Paz

El invierno no quiere irse y una mañana fría se registró este martes 2 de septiembre en la ciudad de Villa Carlos Paz y alrededores. Un relevamiento del Proyecto Matteo y Prevenir permitió conocer las temperaturas mínimas que hubo en la región. El récord lo tuvo nuevamente Santos Lugares (San Antonio de Arredondo), donde hizo 1.0°.

Dentro del ejido carlospacense, el punto más frío se ubicó en el barrio La Quinta (donde hizo 2.3°) y le siguió Playas de Oro (2.9°).

En la zona céntrica de Carlos Paz, se alcanzó una mínima de 4.7° y 4.5° en barrio Sarmiento. Por su parte, en Costa Azul Norte y La Cuesta, se registraron 4.7º y en la zona de Sol y Lago, la temperatura descendió hasta 4.9°.