El frío no se quiere ir

Clima: Volvieron las temperaturas de invierno a Villa Carlos Paz

El punto más frío de la región se ubicó en San Antonio de Arredondo, donde hizo un grado.
Sociedad
martes, 2 de septiembre de 2025 · 09:45

El invierno no quiere irse y una mañana fría se registró este martes 2 de septiembre en la ciudad de Villa Carlos Paz y alrededores. Un relevamiento del Proyecto Matteo y Prevenir permitió conocer las temperaturas mínimas que hubo en la región. El récord lo tuvo nuevamente Santos Lugares (San Antonio de Arredondo), donde hizo 1.0°.

Dentro del ejido carlospacense, el punto más frío se ubicó en el barrio La Quinta (donde hizo 2.3°) y le siguió Playas de Oro (2.9°).

En la zona céntrica de Carlos Paz, se alcanzó una mínima de 4.7° y 4.5° en barrio Sarmiento. Por su parte, en Costa Azul Norte y La Cuesta, se registraron 4.7º  y en la zona de Sol y Lago, la temperatura descendió hasta 4.9°.

Clima Villa Carlos Paz Frio bajas temperaturas

