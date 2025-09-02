anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este martes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 2 de septiembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
ANSES: quiénes cobran este martes 2 de septiembre de 2025
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Agosto - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.
- Agosto - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de septiembre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Desde el 8 de agosto hasta el 10 de septiembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.