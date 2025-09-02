Cuesta Blanca participó en el encuentro regional sobre incendios forestales

Encuentro regional en Capilla del Monte
Cuesta Blanca participó en el encuentro regional sobre incendios forestalesAutoridades de Punilla abordaron estrategias contra incendios forestales
La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este martes en Capilla del Monte de un encuentro institucional junto a intendentes y presidentes comunales de todo el departamento Punilla.
La jornada estuvo centrada en la gestión de riesgos orientada a incendios forestales y fue organizada por la Secretaría de Prevención y Coordinación Institucional y la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil.
Durante el encuentro, se compartieron experiencias y se analizaron estrategias conjuntas de prevención, respuesta y coordinación para mitigar el impacto de los incendios en la región serrana.