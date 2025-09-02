Cuesta Blanca participó en el encuentro regional sobre incendios forestales

La presidenta comunal de Cuesta Blanca, Ana Gaitán, participó este martes en Capilla del Monte de un encuentro institucional junto a intendentes y presidentes comunales de todo el departamento Punilla.

La jornada estuvo centrada en la gestión de riesgos orientada a incendios forestales y fue organizada por la Secretaría de Prevención y Coordinación Institucional y la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil.

Durante el encuentro, se compartieron experiencias y se analizaron estrategias conjuntas de prevención, respuesta y coordinación para mitigar el impacto de los incendios en la región serrana.