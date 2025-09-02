Eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025: cómo afectará a cada signo

El eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025, conocido como Luna de Sangre, ocurrirá en el signo de Piscis y activará el eje Piscis–Virgo. Este fenómeno movilizará temas vinculados a la espiritualidad, la salud, las rutinas, las emociones profundas y los vínculos con los demás. Para cada signo, se trata de un cierre de ciclo y de la posibilidad de ver con mayor claridad lo que estaba oculto.

Aries

7/9/2025: cierre de ciclo emocional

El eclipse se proyecta en tu mundo interior. Viejos temores y patrones inconscientes pueden salir a la luz. Es momento de reconocer lo que pesa y dar un paso hacia la sanación. Puede sentirse como cansancio, pero es liberador.

Tauro

7/9/2025: movimientos en amistades y proyectos

La Luna de Sangre toca tu sector de grupos y amistades. Relaciones con cierta fragilidad pueden quebrarse y otras fortalecerse. También es probable un giro en proyectos colectivos o en la forma en que te vinculás con tu círculo.

Géminis

7/9/2025: cambios en lo profesional

Este eclipse ilumina tu carrera y objetivos públicos. Podrían surgir tensiones entre trabajo y vida personal. Es un punto de inflexión que puede abrir oportunidades inesperadas o forzarte a reconsiderar tu rumbo profesional.

Cáncer

7/9/2025: búsqueda de nuevos horizontes

El fenómeno activa tu sector de creencias, estudios y viajes. Es una invitación a dejar atrás viejas ideas que ya no te sostienen y abrirte a aprendizajes o experiencias que amplíen tu visión del mundo.

Leo

7/9/2025: transformaciones profundas

El eclipse remueve tu ámbito de lo íntimo y lo compartido. Pueden darse movimientos en lo económico ligado a terceros, herencias o deudas, pero sobre todo se trata de un cambio emocional que redefine cómo entregás y recibís.

Virgo

7/9/2025: foco en vínculos cercanos

La Luna de Sangre se ubica frente a tu signo y puede traer revelaciones en las relaciones de pareja o asociaciones. Un vínculo puede redefinirse, cerrarse o transformarse. Es un momento clave para comprender tus verdaderas necesidades.

Libra

7/9/2025: revisión de hábitos y salud

El eclipse toca tu rutina diaria. Pueden surgir señales del cuerpo que te inviten a mejorar tu alimentación, descanso o formas de organización. También es momento de ajustar el equilibrio entre trabajo y bienestar personal.

Escorpio

7/9/2025: intensidad en lo creativo y afectivo

La Luna de Sangre activa tu sector de romance, hijos y proyectos creativos. Puede aparecer claridad sobre un vínculo sentimental o un proyecto personal que necesita transformarse. Se abre la puerta a una expresión más auténtica.

Sagitario

7/9/2025: cambios en el hogar y la familia

El eclipse toca tu base emocional. Puede haber movimientos en la casa, mudanzas, temas familiares que requieren atención o simplemente un replanteo interno sobre lo que entendés por hogar. El cierre viene con nuevas raíces.

Capricornio

7/9/2025: revelaciones en la comunicación

El fenómeno impacta en tu manera de expresarte y vincularte con tu entorno cercano. Puede ser el fin de un modo de comunicarte o el inicio de una mirada más clara. También afecta estudios, escritos o relaciones con hermanos.

Acuario

7/9/2025: redefinición de recursos

La Luna de Sangre ilumina tu economía y tu sistema de valores. Puede darse un cierre en una fuente de ingresos o un cambio en la forma en que administrás tus recursos. Lo esencial es redefinir qué valorás en tu vida.

Piscis

7/9/2025: renovación personal

El eclipse ocurre en tu signo, marcando un antes y un después. Es el momento de soltar una identidad vieja y permitir que emerja una versión más fiel de vos mismo. La transformación puede sentirse intensa, pero será liberadora.