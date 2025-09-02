El plan educativo provincial alcanzó a Cosquín con recursos millonarios

El Gobierno de Córdoba concretó la primera entrega de aportes del Plan Provincial de Fortalecimiento Educativo. En esta instancia, la inversión total alcanzó los 70,7 millones de pesos destinados a 28 municipios y comunas de todo el territorio.

Cosquín fue una de las ciudades incluidas en la nómina y recibió un acompañamiento que permitirá desarrollar proyectos locales con impacto directo en la comunidad educativa.

El ministro de Educación, Horacio Ferreyra, encabezó la entrega de fondos y destacó que la iniciativa busca reforzar la enseñanza de las áreas centrales del aprendizaje escolar. “Queremos que todos nuestros chicos y chicas lean, escriban y realicen cálculos en los tiempos adecuados”, señaló.

En este sentido, subrayó la inversión provincial que supera los 70 millones de pesos y adelantó que el próximo año se ampliará el alcance del plan: “Vamos a redoblar la apuesta para que más localidades se comprometan con la tarea educativa”.

El intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, celebró la llegada de recursos y sostuvo que “es una herramienta para trabajar integralmente con todas las escuelas de la ciudad, lo que resulta muy beneficioso para responder a las demandas de la comunidad educativa”.

La iniciativa forma parte de la segunda etapa del programa y tiene como meta consolidar la red de “Ciudades de la Educación”. Este espacio impulsa la participación de gobiernos locales en el diseño de proyectos que favorezcan la mejora de las trayectorias escolares y fortalezcan la gestión comunitaria de la educación.

Otras localidades beneficiadas fueron Alta Gracia, Jesús María, Cruz del Eje, Marcos Juárez, Villa del Rosario, Brinkmann, Mina Clavero, Río Primero, Despeñaderos y Villa General Belgrano, entre varias más. Cada municipio presentó proyectos con eje en la enseñanza de lengua y matemática, que recibieron financiamiento para ser implementados en el corto plazo.

La intendenta de Río Primero, Mariángeles Arneudo, valoró la medida: “La base del desarrollo de las ciudades está en la inversión en educación”. En tanto, la jefa comunal de Despeñaderos, Carolina Basualdo, resaltó la asignación de seis millones de pesos a su municipio y agradeció el acompañamiento provincial.

Desde la Provincia remarcaron que la estrategia no se limita a la transferencia de fondos, sino que apunta a consolidar un esquema de cooperación entre municipios, comunas y escuelas, con el objetivo de construir más y mejores oportunidades de aprendizaje en cada rincón del territorio cordobés.