¿Hasta cuándo sigue el frío en las sierras de Córdoba?

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una semana con temperaturas frías en Villa Carlos Paz, el Valle de Punilla y las sierras de Córdoba. No se anuncian lluvias, pero advierten que los registros seguirán bajando hacia el fin de semana.

Para este martes 2 de septiembre, se prevé cielo parcialmente nublado, una mínima de 8° y una máxima de 23º.

Mañana miércoles 3, se espera una mínima de 10°y una máxima de 20º y será el día más agradable de la semana. En tanto, las temperaturas se desplomarán hacia el jueves, con una máxima que no superaría los 14°.

Los especialistas indican que el viernes 5 será el día más frío, con una mínima de apenas 4° y una máxima que no superará los 13º. Mientras tanto, para el sábado 6 y domingo 7, se estima una mínima de 4º y una máxima que oscilará entre los 15 y los 18º.