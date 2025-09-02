La nueva etapa de seguridad en Carlos Paz combina cercanía vecinal y tecnología

Villa Carlos Paz lanzó una nueva etapa en su modelo de seguridad comunitaria, con una estrategia que busca equilibrar la cercanía vecinal y el uso de tecnología aplicada a la prevención.

El intendente Esteban Avilés destacó que la ciudad atraviesa un proceso de transformación en materia de seguridad urbana, donde el protagonismo está en la articulación con los vecinos: “Nuestra gestión se distingue por invertir en prevención y generar confianza en cada barrio. Queremos que los vecinos se sientan acompañados en su vida diaria”.

La coordinadora de Seguridad Urbana, Lorena Leguizamón, explicó que este esquema implica que los vecinos conozcan a los agentes que estarán de forma permanente en sus sectores: “La idea es que cada inspector sea siempre el mismo, que se genere un vínculo de confianza con la gente y que el acompañamiento sea parte de la rutina del barrio”.

En paralelo, el municipio avanza en la modernización de su infraestructura de monitoreo. El secretario de Vinculación Institucional, Juan Lucero, señaló que esta herramienta permite integrar las tareas de prevención con un seguimiento en tiempo real: “El monitoreo amplía nuestra capacidad de respuesta y se convierte en un soporte para la gestión comunitaria que llevamos adelante con los centros vecinales”.

La iniciativa refuerza la apuesta de Villa Carlos Paz por un modelo de prevención cercano y moderno, que combina agentes presentes en la vida barrial con recursos tecnológicos de control urbano.