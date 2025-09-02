Las localidades de Córdoba que hoy tendrán cortes de luz

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba dio a conocer las localidades donde este martes 2 de septiembre se registrarán cortes de luz. Se encararán trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de distribución.

Una de las ciudades afectadas será Córdoba Capital y la restricción alcanzará al barrio Villa Allende Parque de 14 a 16 horas. En tanto, el barrio Lomas del Sur de Villa Allende se verá afectado en el mismo horario.

También se anunció un corte de 9 a 12 horas en el paraje Dolores de San Esteban (Valle de Punilla).

Finalmente, se verá interrumpido el servicio de 10,30 a 12,30 horas en Ballesteros, Ballesteros Sud y Cárcano.