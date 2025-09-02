Las localidades de Córdoba que hoy tendrán cortes de luz

Servicio de energía eléctrica
Las localidades de Córdoba que hoy tendrán cortes de luzEpec informó que se llevarán adelante trabajos de mantenimiento de las redes existentes.
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba dio a conocer las localidades donde este martes 2 de septiembre se registrarán cortes de luz. Se encararán trabajos de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de distribución.
Una de las ciudades afectadas será Córdoba Capital y la restricción alcanzará al barrio Villa Allende Parque de 14 a 16 horas. En tanto, el barrio Lomas del Sur de Villa Allende se verá afectado en el mismo horario.
También se anunció un corte de 9 a 12 horas en el paraje Dolores de San Esteban (Valle de Punilla).
Finalmente, se verá interrumpido el servicio de 10,30 a 12,30 horas en Ballesteros, Ballesteros Sud y Cárcano.