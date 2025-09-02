¿Qué fenómenos podrán disfrutarse en septiembre en el cielo de Córdoba?

El mes de septiembre comenzó y estará caracterizado por una serie de fenómenos astronómicos que podrán disfrutarse en las sierras de Córdoba. Se anticipan fases lunares, conjunciones planetarias y el equinoccio de primavera, todos eventos que podrán presenciarse sin la necesidad de utilizar telescopio.

Habrá luna llena el próximo domingo 7 y le seguirá el cuarto menguante el domingo 14 y la nueva Luna nueva del domingo 21.

Pero además, se adelantó que la luna pasará por su punto más cercano a la Tierra el día 10 (perigeo) y por el más lejano el 26 (apogeo), lo que afectará levemente su tamaño aparente.

Como si fuera poco, los planetas tampoco se quedarán atrás. El lunes 8, el satélite se acercará a Saturno, el martes 16 a Júpiter, el viernes 19 a Venus, y el miércoles 24 a Marte.

Para el lunes 22, se anuncia el equinoccio de septiembre, marcando oficialmente el inicio de la primavera en el hemisferio sur. Ese día, el Sol saldrá exactamente por el este y se pondrá exactamente por el oeste, y el día tendrá casi la misma duración que la noche.