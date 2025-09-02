Reconocieron a dos algarrobos históricos como patrimonio de Cosquín

Patrimonio natural de Cosquín
Reconocieron a dos algarrobos históricos como patrimonio de CosquínLos ejemplares, ubicados en La Remembranza y en El Condado, fueron distinguidos por su valor cultural, ecológico e histórico, invitando a la comunidad a preservarlos
En el marco del Día Nacional del Árbol, la Municipalidad de Cosquín rindió homenaje a dos ejemplares de algarrobo considerados parte fundamental del patrimonio histórico, cultural y ecológico de la ciudad.
Los árboles reconocidos se encuentran en el Monumento a la Madre, en barrio La Remembranza, y en la Plaza del Algarrobo, de barrio El Condado.
Desde el municipio invitaron a vecinos y vecinas a conocerlos, disfrutar de su presencia y sumarse a su cuidado y preservación como parte del legado natural de la ciudad.