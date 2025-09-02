Seguridad en tiempo real: 180 cámaras vigilan la ciudad desde el Centro de Monitoreo

El Municipio de Carlos Paz presentó la refuncionalización y ampliación del Centro de Monitoreo Municipal, que pasó a contar con 180 cámaras y más de 40 agentes capacitados, convirtiéndose en el más grande del interior provincial.

El intendente Esteban Avilés destacó que el nuevo sistema consolida una política sostenida: “Esto es posible gracias al trabajo comunitario, al esfuerzo de los vecinalistas, del Consejo de Representantes y de nuestro equipo de gobierno. Venimos adecuando normativas, sumando recursos y generando condiciones para que Villa Carlos Paz sea referente en prevención”.

En la misma línea, el secretario general de Vinculación Institucional, Juan Lucero, resaltó el marco normativo que respalda estas acciones: “El nuevo Código de Convivencia nos facultó con herramientas que antes no existían ni a nivel provincial. Hoy podemos trabajar con mayor potencial, sumar al trabajo contravencional las imágenes del monitoreo y dar respuestas más rápidas. Es un cambio estructural que nos posiciona como un modelo en la provincia y también a nivel nacional”.

El centro, además de monitorear la ciudad, se complementa con el Programa de Observadores Comunitarios, que capacita a agentes municipales y prestadores de servicios públicos en RCP y buenas prácticas ciudadanas. Esto permite que la prevención no quede solo en la tecnología, sino que sume participación activa de la comunidad.

“Este esfuerzo es posible gracias a la adecuación normativa, al compromiso de los vecinos y al trabajo transversal con todas las áreas del municipio. Cada cámara, cada agente, cada capacitación suma para tener una ciudad más cuidada”, concluyó Lucero.