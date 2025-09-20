Adiós al veranito: la primavera llega fresca a Carlos Paz

Villa Carlos Paz vivió este viernes y sábado jornadas de calor intenso, con temperaturas que superaron los 30°C y un clima más propio del verano que del cierre del invierno.

Sin embargo, el cambio será brusco: este domingo 21 de septiembre, justo con la llegada de la primavera, se espera una máxima de apenas 18°C y una mínima de 8°C. La mañana estará nublada, por la tarde podrían registrarse chaparrones y las ráfagas del sudeste alcanzarían hasta 50 km/h.

El contraste marcará el inicio de la nueva estación, que comenzará fresca y ventosa. Para el resto de la semana se prevén mañanas frías —con mínimas cercanas a 5°C— y máximas en torno a los 23°C, con una leve recuperación hacia el viernes, cuando el termómetro volvería a rondar los 30°C.