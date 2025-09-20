Alerta por tormentas en las sierras de Córdoba: ¿puede caer granizo?

Una jornada inestable se anticipa para este sábado 20 de septiembre en la ciudad de Villa Carlos Paz y gran parte de las sierras de Córdoba. Tras las jornadas de calor primaveral, se anuncian precipitaciones intensas que podrían estar acompañadas por fuertes ráfagas de viento y ocasional caída de granizo en algunas zonas del interior provincial.

Desde el Observatorio Hidro-Meteorológico adelantaron que hubo chaparrones en zonas de las Sierras Chicas y la capital cordobesa y que el mismo fenómeno se extendería a otros departamentos de la provincia.

Las lluvias se mantendrían como una constante a lo largo del día y se prevé una máxima que superaría los 30 grados.

Para mañana domingo, se prevé un descenso de las temperaturas, una máxima que rondaría los 22 grados y un mejoramiento de las condiciones climáticas hacia la tarde.