Atención: Las calles que estarán cortadas por la Fiesta de la Primavera

La Municipalidad de Villa Carlos Paz dio a conocer los cortes de calles que se llevarán adelante por la Fiesta de la Primavera durante este sábado 20 de septiembre, desde las 8:00 hs y hasta la finalización del evento.

Se verá afectada el tránsito vehicular en Avenida Arturo Illia y Gobernador Peña; Jerónimo Luis de Cabrera y Gobernador Roca, Jerónimo Luis de Cabrera y Ortiz Herrera, Gobernador Garzón y Gutiérrez, Gobernador Álvarez y Gobernador Olmos, Gobernador Garzón y Avenida Arturo Illia, Avenida Arturo Illia y Medrano, Gobernador Olmos y Gobernador Álvarez, Gobernador Álvarez y Jerónimo Luis de Cabrera, Comechingones y Suquía y Medrano (entre Avenida Arturo Illia y Avenida. San Martín).

Asimismo se informa que los cortes afectan el recorrido del transporte urbano de pasajeros para el sábado 20. La Línea L2 durante toda la jornada, tanto de ida como de vuelta, circulará por Av. San Martín sin ingresar al barrio Santa Rita.

Se solicita a los vecinos respetar las indicaciones de seguridad y circular con precaución.