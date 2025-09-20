El Diario fue testigo de los 30 años de la Primavera

Treinta años de historia reflejados en las coberturas que El Diario hizo sobre la Fiesta de la Primavera, el evento más característico que tiene la ciudad de Villa Carlos Paz.

Nuestras páginas atestiguaron el nacimiento y la consolidación de una celebración multitudinaria que, en cada mes de septiembre, convoca a cientos de jóvenes de todo el país y los artistas más importantes a orillas del lago San Roque.

Desde aquella primera edición en 1995 hasta la última, prevista para este sábado 20 de septiembre, este medio ha sabido cubrir al detalle cada suceso y ha contribuido a la difusión del evento a nivel nacional.

Así como ayudamos a respaldar la visión fundacional de los pioneros de ECATUR (los impulsores originales de la fiesta), hoy también nos ponemos al servicio de la organización para sostener una fiesta sin alcohol que es sinónimo de juventud.

A lo largo de estas tres décadas, hemos sido testigos de noches memorables con convocatorias récord y shows históricos como las presentaciones de La Mosca, Babasónicos, Luck Ra, No te Va Gustar, Lali Espósito, Bersuit, Ulises Bueno, Marcela Morelo, La Beriso, Jóvenes Pordioseros, Jimena Barón, King África, Los Super Ratones y Las Pelotas, entre otros.

Del archivo de EL DIARIO, compartimos algunas imágenes de estos 30 años de fiesta y algunas de las tapas más emblemáticas.