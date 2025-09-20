El show de SER y FMK para ir calentando la noche más esperada

El grupo SER y FMK subieron al escenario de la Primavera de Villa Carlos Paz y no defraudaron. Mientras el viento empujaba las nubes de tormentas y en la previa de la presentación de Los Caligaris y DesaKta2, una multitud se congregó a orillas del lago San Roque para vivir el festival de los jóvenes.

La banda de pop rock formada en 2008 por Federico Berdullas en voz y guitarra, Juan Zangrilli en batería, Leando Emanuele en bajo y Juan Marcos Pancino en guitarras, hizo su aparición tras el show de La Banda de Grillo e interpretó temas propios y algunos clásicos de grupos emblemáticos como Los Auténticos Decadentes y Virus.

Después siguió Ecko y la música urbana, la animación de los boliches y el trapero FMK, quien desató el pary.

Fue la antesala para las dos presentaciones más esperadas de la noche de primavera.