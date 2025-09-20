EPEC anunció cortes de luz que afectarán a Córdoba y Villa María

La Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba anunció cortes de luz que afectarán el domingo 21 de septiembre a Villa María, Córdoba y varias localidades del interior provincial. Según pudo conocerse, se llevarán adelante tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en la red de distribución.

El primero se extenderá de 7:30 a 12:30 horas y alcanzará a los barrios José Ignacio Díaz 5º Sección, San Felipe, José Ignacio Rucci y la zona céntrica de Córdoba, entre calles Alvear, Rivadavia, 25 de Mayo y Rosario de Santa Fe.

En tanto, de 7 a 8 horas se prevé un corte en el barrio Las Playas de Villa María, en el perímetro comprendido por las calles: Constituyentes, Jorge Newbery, Costa Rica y Presidente Perón. Sectores del Salón Royal House y de la Estación de Servicio Puma.

Asimismo, de 7:30 a 13 horas, se verán afectadas las localidades de Villa Valeria, Del Campillo, Bruzone y Mattaldi y de 7 a 10 horas, ocurrirá los propio en Wenceslao Escalante, Pascanas y Laborde.