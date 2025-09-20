Explotó la primavera: Más de cien mil personas en la fiesta de Carlos Paz

Delirio total con Los Caligaris
Explotó la primavera: Más de cien mil personas en la fiesta de Carlos PazUna multitud colmó esta noche el predio del Parque de Asistencia del Rally Mundial.
Más de cien mil personas colmaron el Parque de Asistencia del Rally Mundial para disfrutar de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz, que volvió a posicionar a la ciudad como la gran capital de la juventud del país. Desde las primeras horas de la tarde, el predio se fue colmando con familias y grupos de amigos que vibraron con las actividades deportivas y recreativas y los distintos shows musicales distribuidos a lo largo de dos escenarios.
La grilla principal sumó las actuaciones de ENNZETA, USD, Caro Arrieta, La Banda de Grillo y SER.
Después siguieron las presentaciones de ECKO, FMK y Los Caligaris, quienes hicieron estallar a la multitud con una batería de grandes clásicos que fueron coreados a viva voz.
Así fueron sonando «Todos locos», «Asado y fernet», «Razón» y muchos otros hits que desataron la locura a orillas del lago San Roque. Cuando promediaba el show, hubo tiempo también para que Los Caligaris invitaran al escenario a Joaco Martin y anticiparan la fiesta que se vendría al cierre con DesaKta2 y lo mejor del cuarteto.