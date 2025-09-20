Villa Carlos Paz

Fiesta de la Primavera: ¿A qué hora tocan los artistas más esperados?

Comenzó el desfile sobre el escenario principal y hay expectativa por DesaKTa2 y Los Caligaris.
Sociedad
sábado, 20 de septiembre de 2025 · 19:13

La Fiesta de la Primavera comenzó a vivirse a pleno en Villa Carlos Paz y se conoció la grilla de artistas y los horarios de cada show. DesaKTa2, Los Caligaris, Ecko y FMK desfilarán por el escenario central en una jornada de sol pleno y temperatura ideal que dio inicio bien temprano con una nueva edición del certamen de jóvenes talentos «SuperArte».

Desde las primeras horas, el predio del Parque de Asistencia del Rally Mundial, a orillas del Lago San Roque, fue concentrando la atención de miles de jóvenes que acompañaron a las bandas locales y regionales, como Neon Heart, Cavenecada, Anael Belén Rodríguez, Banday, Gemma Civalero, Ángeles del Laberinto, Gabriel Polidoro, Jam da miércoles, Matías Luchini, Caníbales y Reyes, El Club del Blues, Ignacio Sagalá, Kawen, DJ Albina Yellow y Mono Strong.

Luego se encendieron las luces del escenario mayor con La Banda de Grillo y le seguirán SER (20,10 horas), ECKO (21 horas), FMK (21,40 horas), DesaKTa2 (22,30 horas) y Los Caligaris (00 horas).

Asimismo, a las 19,30 horas dará inicio la Competencia Nacional de Freestyle en el escenario montado en el Skatepark.

