Más de setecientos efectivos garantizan la seguridad de los jóvenes

Más de setecientos efectivos se encuentran abocados al operativo de seguridad por la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz. El dispositivo cuenta con la participación de representantes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, la Departamental Punilla, la Policía Caminera, el Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), los bomberos voluntarios, personal de Seguridad VCP, la justicia y los servicios de emergencias.

Un importante operativo se desplegó para el evento y se realizan controles en los diferentes accesos a la ciudad, puestos de monitoreo y seguimiento con cámaras e infraestructura acorde a las características del evento.

Hay veda para el expendio e ingreso de bebidas alcohólicas desde las 00 hs. del sábado 20 de septiembre hasta las 00 hs. del domingo 21 de septiembre en toda la ciudad, extendiéndose hasta las 02:00 hs. en el sector aledaño al Parque de Asistencia. La restricción incluye comercios, restaurantes, bares, confiterías, supermercados, boliches y otros y se instalará una unidad de atención médica móvil en el predio con profesionales médicos y aparatología necesaria preparada por cualquier contingencia y un corredor sanitario habilitado hacia el Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

Pensando en los jóvenes que asistirán al evento, nuevamente habrá una terminal alternativa para todo el transporte (colectivos, mini buses y combis) que trasladen a los mismos a la fiesta, dejándolos a metros del evento (costanera y Nahuel Huapi), minimizando la congestión vehicular habitual y la posibilidad de que haya accidentes de tránsito.