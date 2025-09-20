Operaron a Thiago Medina y dieron un nuevo parte médico

Buenos Aires. Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, luego de sufrir un accidente en moto el viernes pasado. Desde ese momento, el joven de 22 años estuvo bajo control clínico estricto, recibiendo asistencia respiratoria mecánica y luego de una semana fue sometido a una cirugía torácica

Ayer, alrededor de las 16 horas, llegó un nuevo parte médico sobre la salud del joven: “El paciente Thiago Medina fue intervenido quirúrgicamente en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de la Provincia de Buenos Aires por equipos del servicio de cirugía en conjunto con profesionales dependientes del Hospital de Alta Complejidad Bicentenario a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires”.

Y siguió: “La operación duró cuatro horas y media. Se procedió a la reconstrucción de la parrilla costal. Se mantuvo hemodinamicamente estable. No presentó intercurrencias”. Acerca de las novedades, aseguraron: “En estos momentos se encuentra en la unidad de terapia intensiva, bajo control clínico y sin la necesidad del suministro de inotrópicos, con buenos parámetros de manejo de asistencia respiratoria mecánica. Se espera evolución. Pronostico reservado".