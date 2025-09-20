Primavera en Carlos Paz: Lo que tenés que saber si vas a la fiesta

La ciudad de Villa Carlos Paz celebrará este sábado 20 de septiembre los 30 años de la Fiesta de la Primavera, tres décadas de música, alegría y deportes que marcaron a varias generaciones. Como ocurre cada año, el Parque de Asistencia albergará un festival gratuito a orillas del lago San Roque que convocará a artistas como ECKO, FMK, DesaKta2 y Los Caligaris.

La celebración musical arrancará a las 14:00 horas en el escenario central, con una destacada lista de talentos locales y regionales. Entre los artistas que se presentarán en las primeras horas se encuentran Neon Heart, Cavenecada, Anael Belén Rodríguez, Banday Cuarteto, Gemma Civalero, Ángeles del Laberinto, Gabriel Polidoro, Jam da Miércoles, Matías Luchini, Caníbales y Reyes, El Club del Blues, Ignacio Sagalá, Kawen, DJ Albina Yellow y Mono Strong, ofreciendo una variedad de géneros para calentar motores. A partir de las 18:00 horas, el escenario principal se encenderá con los shows de los artistas más esperados. Los asistentes podrán disfrutar de la música de La Banda de Grillo y SER, seguidos de la música urbana de FMK y Ecko.

La fiesta continuará con el ritmo de cuarteto de DesaKTa2, culminando con el gran cierre de Los Caligaris.

El festival no se limita a la música. Desde las 10:00 horas, el Escenario Skatepark será el punto de encuentro para el programa estudiantil «Superarte 2025», así como una jam de BMX, rollers y skate. Por la tarde, a las 19:30 horas, se llevará a cabo una Competencia Nacional de Freestyle.

El evento contará con un mega-operativo de seguridad, con más de 1500 personas trabajando para garantizar el orden y el bienestar de los asistentes. Se implementarán rigurosos controles de acceso y monitoreo con cámaras. Además, regirá una veda para la venta y consumo de bebidas alcohólicas en toda la ciudad desde la medianoche del sábado hasta la medianoche del domingo. Para facilitar la llegada, se habilitará una terminal alternativa para el transporte público a metros del predio.

El festejo se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre, con actividades deportivas y recreativas en el Parque de Asistencia, a cargo de la Dirección de Deportes, para cerrar un fin de semana completo de celebración.