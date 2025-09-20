¿Qué artistas animarán la Fiesta de la Primavera 2025?

La ciudad de Villa Carlos Paz se viste de fiesta para recibir la Primavera 2025 y conmemorar los 30 años de una celebración multitudinaria que se realizará a orillas del lago San Roque. El evento se consolida como uno de los más reconocidos del país, ofreciendo una grilla de artistas de primer nivel y diversas actividades para toda la familia.

El evento, que se lleva a cabo en el emblemático Parque de Asistencia del Rally Mundial, cuenta con entrada libre y gratuita. La organización, a cargo de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en conjunto con medios como Cadena 3 y Radio Heat, ha diseñado una propuesta variada y segura, con un fuerte enfoque en el lema «sin alcohol y con la seguridad como eje del festejo».

Un line-up de lujo

Se anuncia una programación que combina talentos locales con figuras de renombre nacional. La jornada musical se iniciará a las 14 hs. con la presentación de diversas bandas y artistas locales y regionales, entre los que se destacan Neon Heart, Cavenecada, y el ex participante de «La Voz Argentina», Ignacio Sagalá.

A partir de las 18 hs., la energía del festival se elevará con la presentación de los grupos principales. El público podrá disfrutar de los shows de La Banda de Grillo y SER, para luego vibrar con la música urbana de FMK y Ecko. El cuarteto cordobés también tendrá su espacio con la actuación de DesaKTa2, y el gran cierre de la noche estará a cargo de Los Caligaris, quienes prometen una fiesta a pura alegría y color para celebrar sus 28 años de trayectoria.

Más allá de la música

La Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz no es solo un show musical. Las actividades comenzarán a las 10 hs. en el Skatepark de la ciudad, con el programa estudiantil «Superarte 2025», jam de BMX, rollers y skate. Además, se presentarán más bandas locales y se llevará a cabo una Competencia Nacional de Freestyle, ofreciendo alternativas para todos los gustos.