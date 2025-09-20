Tiene media sanción el proyecto de declarar Patrimonio Inmaterial al Camino de Brochero
Buenos Aires. El Senado nacional aprobó ayer el proyecto presentado por la legisladora cordobesa Alejandra Vigo, que declara Patrimonio Inmaterial de la Argentina al ritual, la celebración y la peregrinación del Camino de Brochero.
Este recorrido de 240 kilómetros une Villa Santa Rosa de Río Primero, Córdoba capital y Villa Cura Brochero, puntos claves en la vida y obra del “Cura Brochero”, canonizado en 2016.
La iniciativa también declara de interés nacional el Memorándum que hermana este Camino con el de Santiago de Compostela (España), firmado en 2023, y promueve su difusión cultural, turística y espiritual.
Vigo destacó que “el Camino de Brochero es parte de nuestra identidad cultural y espiritual, una experiencia que combina historia, fe y turismo, y que proyecta al mundo el legado del Santo cordobés”.
El proyecto contempla la articulación entre el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de Córdoba para la promoción del Camino, potenciando el desarrollo local de más de 25 municipios que integran su traza a través de actividades culturales, gastronómicas, turísticas y de infraestructura.