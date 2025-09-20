Un show de drones iluminará la costanera esta noche

La Fiesta de la Primavera 2025 en Villa Carlos Paz suma un atractivo inédito a su 30° aniversario: un show de drones que iluminará la noche sobre el lago San Roque.

El anuncio fue realizado por el intendente Esteban Avilés, quien confirmó que el espectáculo se desarrollará como cierre del evento, tras la grilla musical que reúne a artistas locales y nacionales.

Se trata de la primera vez en el país que un festival masivo incorpora esta tecnología, con coreografías aéreas y luces que transformarán el cielo en un escenario. El show está pensado como el broche de oro de una jornada que convoca a miles de jóvenes y familias en la costanera de Carlos Paz.

De este modo, la Fiesta de la Primavera no solo celebra su tradición, sino que también apuesta a la innovación, ofreciendo un cierre inolvidable para su edición número 30.