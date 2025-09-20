Una fiesta de jóvenes y color: así se vivió la Estudiantina en Cosquín

Cosquín fue escenario de una verdadera fiesta juvenil con la realización de la Estudiantina 2025, un encuentro que reunió a colegios de la ciudad en una jornada marcada por la creatividad, el esfuerzo y el espíritu de equipo.

Entre juegos, competencias y actividades recreativas, los estudiantes desplegaron toda su energía, y el IPEM N°157 “Presidente Sarmiento” se consagró campeón, llevándose la copa de esta edición.

La Municipalidad de Cosquín destacó el entusiasmo y el compañerismo que se vivió en cada desafío, resaltando el compromiso de los equipos y la alegría compartida entre los participantes.

Aunque la Estudiantina 2025 ya quedó atrás, el clima festivo permanece en la ciudad y deja la expectativa de lo que vendrá en futuras ediciones.