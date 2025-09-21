Cómo estará el clima en Carlos Paz y el sur de Punilla: llegó la primavera

La primavera trajo alivio luego de un fin de semana caluroso en las sierras de Córdoba y se anuncia un domingo con sol, sin humedad y clima ideal en el inicio de la estación de las flores.

El ingreso del viento sur durante la tarde noche del sábado 20 de septiembre cambió las condiciones meteorológicas en la región y la temperatura bajó considerablemente.

Se anuncian días con clima agradable y más fresco, aunque un poco más ventoso.

El Servicio Meteorológico anticipa una máxima de 22 grados y una semana con estabilidad, cielo mayormente despejado y sin precipitaciones a la vista. Las temperaturas serán ideales durante los últimos días del mes de septiembre en Villa Carlos Paz, el sur de Punilla y gran parte de la provincia.