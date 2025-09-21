Con huertas, viveros y talleres, abren el Parque de la Economía Circular en Santa Ana

El departamento Santa María ya cuenta con su propio Parque de la Economía Circular, inaugurado este domingo en Villa Parque Santa Ana gracias al trabajo conjunto entre la Provincia de Córdoba y el municipio local.

La iniciativa, considerada un hito histórico, busca fortalecer la gestión integral de residuos y el saneamiento ambiental en toda la región. Para ello, se incorporó una prensa enfardadora y una balanza, con una inversión de 21 millones de pesos a través del Fondo Ambiental y el Plan Provincial de Gestión Integral de Residuos (GIRSU).

El secretario de Economía Circular y Empleo Verde, Nicolás Vottero, sostuvo: “Destinar fondos a estos espacios permite no solo ampliar la cantidad de residuos que pueden ser recuperados, sino también garantizar condiciones de trabajo seguras y de calidad para los recuperadores urbanos, los verdaderos protagonistas de la economía circular”.

Por su parte, la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores, destacó: “Hablar de economía circular es hablar de un modelo productivo con inclusión social, y con un futuro para aquellas personas que creían que estaba todo perdido. Por eso el Gobierno tiene la decisión firme de acompañar a las localidades que quieran comenzar a gestionar los residuos de una manera inteligente”.

Además de fortalecer la infraestructura ambiental, el Parque funcionará como un espacio educativo y productivo abierto a vecinos e instituciones. Allí se desarrollan una huerta educativa, viveros florales y forestales, un paseo de aromáticas, un circuito de compostaje, un gallinero modelo y un taller de carpintería que producirá juguetes pedagógicos con maderas recicladas, abriendo el camino a una futura Escuela de Oficios de la Economía Circular.