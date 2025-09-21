DesaKTa2 hizo vibrar a una multitud en el cierre de la Fiesta de la Primavera

Villa Carlos Paz. Con un estallido de cuarteto a cargo de DesaKTa2 y un impactante show de drones, cerró la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz, que convocó a más de 100 mil personas ayer en el Parque de Asistencia del Rally Mundial.

Desde temprano, familias y grupos de amigos coparon el predio para vivir una jornada única que reafirmó a Carlos Paz como la gran capital de la juventud del país. La propuesta incluyó actividades deportivas y recreativas, además de una variada grilla de espectáculos distribuidos en dos escenarios.

En el escenario principal se presentaron ENNZETA, USD, Caro Arrieta, La Banda de Grillo y SER, mientras que la energía del público alcanzó su punto máximo con las actuaciones de ECKO, FMK y Los Caligaris, quienes hicieron cantar y bailar a todos con clásicos como “Todos locos”, “Asado y fernet” y “Razón”.

El gran cierre estuvo a cargo de DesaKta2, que desató la euforia del público con todo el ritmo del cuarteto, coronando una jornada inolvidable a orillas del lago San Roque. El final, marcado por el despliegue de un show de drones sobre el cielo carlospacense, terminó de sellar una fiesta histórica.