Más de 110 mil personas vivieron la gran fiesta de Villa Carlos Paz

Una multitud acompañó los 30 años de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz y vibró con los artistas del momento y un imponente show de drones que iluminó el cielo, una propuesta moderna, segura y sustentable que marca tendencia en la provincia y el país. La ciudad volvió a convertirse en el epicentro de los jóvenes y delegaciones provenientes de todo el país aprovecharon el buen clima para disfrutar un fin de semana en las sierras cordobesas.

Más de 110 mil personas se concentraron a orillas del lago San Roque para atestiguar la vigencia de un festival único en el país. Y es que a la variedad de propuestas musicales, deportivas y recreativas, se suma la consigna «sin alcohol», el sello característico de la ciudad durante las primeras tres décadas de su primavera.

Cuando había terminado de tocar Desakta2, la banda de cuartero más convocante, un espectáculo único sorprendió en la noche, evocando figuras lumínicas relacionadas con la identidad de la ciudad: la bandera de Villa Carlos Paz, su naturaleza y la tradicional marca turística se vieron reflejadas en el cielo ante los miles de jóvenes y familias.

«Estamos muy orgullosos. 30 años de esta fiesta de la primavera, sin alcohol, gratuita, que sintetiza nuestra identidad carlospacense. Un festejo que fue legitimado por todos los jóvenes a través del tiempo. Nuestra prioridad es la familia, por eso trabajamos en un evento seguro, con una mirada de cuidado, respeto y disfrute sano»; señaló el intendente Esteban Avilés.

Antes, se habían presentado Los Caligaris, Ecko, FMK, SER y La Banda de Grillo.

En tanto, durante la jornada las protagonistas fueron las bandas locales y regionales que tendrán un lugar en el escenario central: Neon Heart, Cavenecada, Anael Belén Rodríguez, Banday cuarteto, Gemma Civalero, Ángeles del laberinto, Gabriel Polidoro, Jam da miércoles, Matías Luchini, Caníbales y reyes, El Club del Blues, Ignacio Sagalá, Kawen, DJ Albina Yellow y Mono Strong.

Además, hubo actividades en el Skate Park con la JAM de BMX, Rollers y Skate para todas las edades, recreación y deporte a cargo del Programa Familia Activa y numerosos entretenimientos para niños y jóvenes.