Mirá el momento más emotivo: alumnos de Carlos Paz se enteran que viajan a Bariloche

El Ipem 359 de Villa Carlos Paz se quedó con el primer puesto de Superarte 2025, el certamen que cada año reúne a los estudiantes de las escuelas secundarias públicas de la ciudad. La competencia, realizada en el Skatepark, combinó juegos deportivos e intelectuales en el marco del Día del Estudiante y de los 30 años de la Fiesta de la Primavera.

El premio mayor será un viaje a Bariloche, gracias al convenio con la empresa Flecha Turismo Estudiantil. Más de 300 alumnos participaron de la jornada, que también entregó un viaje a Villa General Belgrano para el Ipem 382 (segundo puesto) y un día en el parque acuático de Carlos Paz Hoteles para el Ipem 365 (tercer lugar).

uD83DuDC49 El momento más emotivo de #Superarte2025

uD83CuDF89 Alumnos del Ipem 359 de Carlos Paz se enteran que ganaron… ¡y viajan a Bariloche! uD83DuDE8CuD83CuDFD4?

Carlos Martínez, del área de Juventud, explicó que este año se buscó darle un nuevo formato al evento: “Celebramos los 30 años de la primavera y del Día del Estudiante con una jornada distinta, con juegos deportivos e intelectuales, donde los chicos compartieron toda la mañana. Estamos muy contentos de cómo lo recibieron y cómo pudieron disfrutar un día que finalmente es de ellos”.

Por su parte, el intendente Esteban Avilés subrayó la importancia social y educativa del certamen: “Es un orgullo para Carlos Paz sostener en comunidad un programa que acaricia a todos los colegios públicos, ofreciendo oportunidades que hoy serían imposibles por razones económicas. Superarte profundiza un lenguaje de comunidad sana, donde alumnos y profesores comparten una experiencia distinta, que fomenta la confraternidad entre las escuelas”.

Avilés también destacó el acompañamiento del sector privado y el impacto turístico del fin de semana: “Sumamos a empresarios que permiten que los chicos conozcan nuestras propuestas recreativas y turísticas. Ha sido un fin de semana con más de nueve actividades de jerarquía, todas con impacto en el tejido socioeconómico de la ciudad. Todo esto forma parte de la identidad carlospacense, en una primavera sin alcohol, gratuita, segura y responsable”.

Superarte, nacido en 2013 como un trabajo conjunto entre el municipio y las escuelas secundarias, volvió a consolidarse como un clásico de la ciudad y un espacio de encuentro esperado por los jóvenes carlospacenses.