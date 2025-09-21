Primavera 2025: Carlos Paz en 100 imágenes inolvidables

Villa Carlos Paz celebró la llegada de la primavera con una multitud que colmó la costanera del lago San Roque y convirtió a la ciudad en el epicentro de los festejos más convocantes del país. Más de 110 mil personas compartieron una jornada de sol, música y alegría que quedó plasmada en postales memorables.

El gran cierre estuvo marcado por un show lumínico de drones que sorprendió a todos al dibujar en el cielo figuras relacionadas con la identidad carlospacense. Fue un espectáculo innovador y pionero en la provincia, que se sumó a la energía de una fiesta que año tras año sigue creciendo.

La costanera fue escenario de encuentros familiares, mates compartidos, juegos al aire libre, jóvenes bailando y turistas que disfrutaron de la ciudad en su máximo esplendor. Las imágenes reflejan la esencia de una celebración que combinó diversión, seguridad y un clima festivo en cada rincón.

Con la consigna “sin alcohol” y un amplio operativo de prevención, la Fiesta de la Primavera reafirmó su lugar como una tradición que forma parte de la identidad de Carlos Paz, dejando 100 postales que resumen la fuerza y la alegría de este festejo histórico.