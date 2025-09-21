Primavera con "aguanieve": alerta en el Camino de las Altas Cumbres

Clima invernal en Córdoba
Primavera con "aguanieve": alerta en el Camino de las Altas CumbresEl Camino de las Altas Cumbres amaneció con sectores cubiertos de aguanieve y lloviznas, lo que obligó a extremar la precaución al transitar.
El Camino de las Altas Cumbres amaneció este domingo con una postal inesperada: la caída de aguanieve y lloviznas intermitentes en distintos sectores. El fenómeno se dio justo en el primer fin de semana de la primavera, generando un fuerte contraste con las temperaturas templadas que se registraron en el llano.
La Policía de Córdoba informó que en algunos tramos la calzada presenta baja adherencia y visibilidad reducida, por lo que pidió a los conductores extremar las medidas de precaución. Además, recordaron que es importante respetar las velocidades máximas, mantener la distancia entre vehículos y circular con luces bajas encendidas durante todo el trayecto.
El aguanieve sorprendió especialmente a turistas y familias que viajaban hacia Traslasierra, quienes no esperaban encontrar condiciones típicas de invierno en medio de septiembre. Algunos visitantes aprovecharon para tomar fotografías del paisaje blanco en medio del inicio de la temporada primaveral.