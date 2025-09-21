Primavera con "aguanieve": alerta en el Camino de las Altas Cumbres

El Camino de las Altas Cumbres amaneció este domingo con una postal inesperada: la caída de aguanieve y lloviznas intermitentes en distintos sectores. El fenómeno se dio justo en el primer fin de semana de la primavera, generando un fuerte contraste con las temperaturas templadas que se registraron en el llano.

uD83CuDF2B???Circular con precaución en el Camino de las Altas Cumbres por caída de aguanieve y lloviznas en distintos sectores. pic.twitter.com/s2dOsYcqfu — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) September 21, 2025

La Policía de Córdoba informó que en algunos tramos la calzada presenta baja adherencia y visibilidad reducida, por lo que pidió a los conductores extremar las medidas de precaución. Además, recordaron que es importante respetar las velocidades máximas, mantener la distancia entre vehículos y circular con luces bajas encendidas durante todo el trayecto.

El aguanieve sorprendió especialmente a turistas y familias que viajaban hacia Traslasierra, quienes no esperaban encontrar condiciones típicas de invierno en medio de septiembre. Algunos visitantes aprovecharon para tomar fotografías del paisaje blanco en medio del inicio de la temporada primaveral.