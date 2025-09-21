Un innovador show de drones brilló en el cielo de la Fiesta de la Primavera

La Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz tuvo un cierre mágico con un espectáculo de drones, únicos en la provincia de Córdoba, que dejó maravillados a los más de cien mil asistentes que se acercaron al Parque de Asistencia del Rally Mundial.

Los drones, que emergieron desde detrás del escenario principal, se elevaron sobre el público y comenzaron a dibujar en el cielo distintas imágenes que arrancaron aplausos y ovaciones. Entre las figuras destacaron frases como “Feliz Primavera” y “Primavera sin alcohol”, además del logo de Villa Carlos Paz, un corazón, una pareja bailando, una mariposa, la bandera de la ciudad y hasta una representación del emblemático Cerro de la Cruz.



“Estamos muy orgullosos. 30 años de esta fiesta de la primavera, sin alcohol, gratuita, que sintetiza nuestra identidad carlospacense. Un festejo que fue legitimado por todos los jóvenes a través del tiempo. Nuestra prioridad es la familia, por eso trabajamos en un evento seguro, con una mirada de cuidado, respeto y disfrute sano”, señaló el Intendente Esteban Avilés.

El espectáculo, de alto impacto visual, combinó tecnología, creatividad y emoción, transformando la noche en una postal inolvidable que coronó la tradicional celebración carlospacense.

Con esta innovadora propuesta, Carlos Paz volvió a sorprender y reafirmar su lugar como epicentro de la juventud y del turismo en Argentina, cerrando una jornada que mezcló música, cuarteto, diversión y un show lumínico que ya quedó grabado en la memoria colectiva de la ciudad.