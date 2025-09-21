Video: Así fue el show de DesaKTa2 en la Fiesta de la Primavera

La banda de cuarteto del momento, DesaKTa2, fue la encargada de cerrar la 30º edición de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz ante más de cien mil personas en la costanera del lago San Roque.

Disfrutá el show completo extraído de la transmisión oficial de la celebración que ratificó la vigente del festival sin alcohol más importante del país.

Uno a uno, fueron sucediéndose los grandes éxitos del grupo liderado por Joaquín Martín y Fernando Olmedo.