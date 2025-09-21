Video: Reviví el show de Los Caligaris en la Primavera de Carlos Paz

Los Caligaris fueron uno de los números más esperados de la Fiesta de la Primavera de Villa Carlos Paz y brindaron un recital impresionante a orillas del lago San Roque, donde sonaron sus grandes clásicos. Reviví la presentación de una de las bandas más convocantes de la Provincia de Córdoba ante la multitud que se concentró en el Parque de Asistencia del Rally Mundial.

Se estima que más de 110 mil personas disfrutaron de la la grilla de programación de un festival único en el país.

Durante la presentación, se escucharon canciones como «Todos locos», «Asado y fernet», «Razón» y muchos otros hits que desataron la locura de la marea humana.

Cuando promediaba el show, hubo tiempo también para que Los Caligaris invitaran al escenario a Joaco Martin y anticiparan la fiesta que se vendría al cierre con DesaKta2 y lo mejor del cuarteto.

Mirá el video de la transmisión que hizo CPTV de la fiesta más importante de Carlos Paz.