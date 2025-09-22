Bomberos de Punilla y Sierras entrenaron en altura en la Fábrica N°5 de Malagueño

Bomberos voluntarios de Malagueño, La Calera, Unquillo, Río Ceballos, Bialet Massé, La Cumbre y Santa María de Punilla participaron este lunes de un importante entrenamiento en la ciudad de Malagueño.

Las prácticas se llevaron adelante en los hornos de la Fábrica N°5, un espacio que permitió a los efectivos capacitarse en técnicas de rescate y seguridad en altura.

Desde la institución destacaron que estas instancias de trabajo conjunto son fundamentales para mejorar la coordinación entre cuarteles, optimizar recursos y reforzar la preparación de los equipos frente a escenarios de emergencia.

El encuentro incluyó maniobras de ascenso, descenso y rescate en condiciones controladas, con la premisa de garantizar la seguridad de los bomberos y afianzar el trabajo en equipo.