Está internado en el Sanatorio Punilla

Carlos Paz: El ex dirigente del MAC, Félix Acosta se recupera tras sufrir un ACV

Según pudo conocer EL DIARIO, se encuentra en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.
lunes, 22 de septiembre de 2025 · 08:20

El ex dirigente del Movimiento de Acción Comunal y funcionario de la administración del ex intendente Gustavo Dellamaggiore, Félix Acosta, se recupera tras sufrir un accidente cerebro vascular.

Según pudo conocer EL DIARIO, estuvo internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica.

La salud del ex secretario de Gobierno empezó a recuperarse tras permanecer varios días en grave estado. Según familiares cercanos, ya puede respirar por sus propios medios y su estado es estable.

Acosta permanece internado en el Sanatorio Punilla.

