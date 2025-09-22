Pintura, escultura, fotografía y poesía

Carlos Paz estará presente en el Otoño Cultural Iberoamericano de Huelva

Una delegación de artistas locales participará de la edición a realizarse entre 1 y el 16 de octubre.
lunes, 22 de septiembre de 2025 · 10:12

La ciudad de Villa Carlos Paz dirá presente en el OTOÑO CULTURAL IBEROAMERICANO de Huelva (España) con una delegación que llevará exposiciones de pintura, escultura, fotografía y poesía. 

Las artistas visuales Silvia  Coggiola y Patricia Vannuchi, y los poetas Leopoldo Castilla, Aldo Parfeniuk  y  Pedro Solans (fundadores del Movimiento Internacional «Bosques de la Poesía») participarán, entre el 1 y el 16 de octubre próximo con su muestra interdisciplinaria «Espacios Naturales».

El evento se realiza desde hace 18 años en la ciudad andaluza de Huelva y tiene como principales promotores a Jaime de Vicente Núñez y Loli Bosque, quienes mantienen un fuerte vínculo cultural como la Provincia de Córdoba.

 

un nido de temporales en la energía

y dentro el árbol entero

descendiendo hacia el planeta

como una lámpara.

                              L. Castilla

 

y aunque sea buscándonos a tientas

como ciegos perdidos, 

entre el rumor de secretas vertientes

nuestras raíces 

seguirán conversando

                                   A.Parfeniuk

 

Así surge la espiga,

cerca del destino

donde una brújula enloquece:

el norte no es más alto

ni el sur es más paciente.

                                   P.Solans

Más de
