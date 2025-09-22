Carlos Paz estará presente en el Otoño Cultural Iberoamericano de Huelva

lunes, 22 de septiembre de 2025 · 10:12

Redacción El Diario de Carlos Paz

La ciudad de Villa Carlos Paz dirá presente en el OTOÑO CULTURAL IBEROAMERICANO de Huelva (España) con una delegación que llevará exposiciones de pintura, escultura, fotografía y poesía.

Las artistas visuales Silvia Coggiola y Patricia Vannuchi, y los poetas Leopoldo Castilla, Aldo Parfeniuk y Pedro Solans (fundadores del Movimiento Internacional «Bosques de la Poesía») participarán, entre el 1 y el 16 de octubre próximo con su muestra interdisciplinaria «Espacios Naturales».

El evento se realiza desde hace 18 años en la ciudad andaluza de Huelva y tiene como principales promotores a Jaime de Vicente Núñez y Loli Bosque, quienes mantienen un fuerte vínculo cultural como la Provincia de Córdoba.

un nido de temporales en la energía

y dentro el árbol entero

descendiendo hacia el planeta

como una lámpara.

L. Castilla

y aunque sea buscándonos a tientas

como ciegos perdidos,

entre el rumor de secretas vertientes

nuestras raíces

seguirán conversando

A.Parfeniuk

Así surge la espiga,

cerca del destino

donde una brújula enloquece:

el norte no es más alto

ni el sur es más paciente.

P.Solans