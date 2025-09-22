Carlos Paz estará presente en el Otoño Cultural Iberoamericano de Huelva

Pintura, escultura, fotografía y poesía
Carlos Paz estará presente en el Otoño Cultural Iberoamericano de HuelvaUna delegación de artistas locales participará de la edición a realizarse entre 1 y el 16 de octubre.
La ciudad de Villa Carlos Paz dirá presente en el OTOÑO CULTURAL IBEROAMERICANO de Huelva (España) con una delegación que llevará exposiciones de pintura, escultura, fotografía y poesía.
Las artistas visuales Silvia Coggiola y Patricia Vannuchi, y los poetas Leopoldo Castilla, Aldo Parfeniuk y Pedro Solans (fundadores del Movimiento Internacional «Bosques de la Poesía») participarán, entre el 1 y el 16 de octubre próximo con su muestra interdisciplinaria «Espacios Naturales».
El evento se realiza desde hace 18 años en la ciudad andaluza de Huelva y tiene como principales promotores a Jaime de Vicente Núñez y Loli Bosque, quienes mantienen un fuerte vínculo cultural como la Provincia de Córdoba.
un nido de temporales en la energía
y dentro el árbol entero
descendiendo hacia el planeta
como una lámpara.
L. Castilla
y aunque sea buscándonos a tientas
como ciegos perdidos,
entre el rumor de secretas vertientes
nuestras raíces
seguirán conversando
A.Parfeniuk
Así surge la espiga,
cerca del destino
donde una brújula enloquece:
el norte no es más alto
ni el sur es más paciente.
P.Solans