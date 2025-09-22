Carlos Paz: hoy habrá restricción en el servicio de agua en algunos barrios

Villa Carlos Paz. La Subsecretaría de Agua y Saneamiento de la Municipalidad de Villa Carlos Paz informó que, debido a tareas operativas en la interconexión de acueductos, durante este lunes 22 de septiembre, habrá restricción de servicio en el centro oeste y distrito norte de la ciudad; más específicamente en los barrios Cucú, Becciú, Villa Suiza, Villa del Lago y Villa Parque San Miguel.

Asimismo, por los trabajos, podrá verse afectada la circulación en la intersección de calle Asunción y 9 de julio. El Municipio recomendó acatar las disposiciones del personal ubicado en el sector y se solicitó a los vecinos hacer un uso responsable y racional del servicio y cuidar las reservas de domicilios.

Por consultas, los interesados pueden comunicarse vía Whatsapp al teléfono 3541528314 de 7 a 21 h o 3541527062 las 24h.

