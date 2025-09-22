Comenzó la primavera: ¿cuánto marcó el termómetro en Carlos Paz?

La primavera llegó con un amplio muestrario de su variación de temperatura y durante las últimas 24 horas, hubo lloviznas, sol y hasta la caída de aguanieve en las sierras de Córdoba. Para este lunes 22 de septiembre, se anuncia una jornada fresca por la mañana con registros que irán en ascenso hacia la tarde y una máxima que no superaría los 22 grados en el Valle de Punilla.

Tras el ingreso del viento sur durante la tarde/noche del sábado, cambiaron las condiciones climáticas en toda la provincia.

La medición de las mínimas que se realiza en el marco del Proyecto Matteo, reveló que hubo un paraje cercano a Villa Carlos Paz donde hizo una temperatura bajo cero. Se trata de Santos Lugares, en la localidad de San Antonio de Arredondo, donde el termómetro marcó -0.7°C durante las primeras horas del día.

Por su parte, en barrio La Quinta, se registró 1.2°C y en Playas de Oro, la temperatura bajó a 2.2°C. En el centro carlospacense, se alcanzó una mínima de 4.1°C y en el barrio La Cuesta, el termómetro bajó hasta 4.2°C.