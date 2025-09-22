anses
Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 22 de septiembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 0 y 1, recibirán su pago correspondiente.
Asignación por Embarazo
- Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 8, podrán disponer del pago asignado.
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Septiembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.
- Septiembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.
Prestación por Desempleo Plan 1
- El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 1 de septiembre, las terminaciones 2 y 3 podrán obtener este importe.