Cronograma de pagos: quienes cobran este lunes

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este lunes 22 de septiembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

Las autoridades informaron que quienes perciban jubilaciones y pensiones por encima del haber mínimo y tengan DNI finalizados en 0 y 1, recibirán su pago correspondiente.

Asignación por Embarazo

Con respecto a esta categoría, quienes tengan documentos concluidos en 8, podrán disponer del pago asignado.

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Septiembre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.

Septiembre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de octubre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de septiembre hasta el 10 de octubre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 1