¿Cuál es el animal más grande que habita en el lago San Roque?

El lago San Roque ha sido escenario de un sinfín de historias, desde avistamientos curiosos hasta leyendas populares. Pero más allá de los mitos, hay una pregunta recurrente: ¿cuál es el animal más grande que habita sus aguas?

Si bien el lago no alberga criaturas prehistóricas ni especies marinas de gran porte, la respuesta a esa pregunta parece tener un nombre propio: la carpa. En los últimos años, el lago San Roque ha sido noticia por la pesca de ejemplares de carpa de un tamaño extraordinario, que han superado los 40 kilogramos y el metro de largo.

Estos hallazgos, que a menudo se vuelven virales en redes sociales, confirman que la carpa es el «monstruo» real y viviente del lago San Roque. Pescadores expertos han logrado la hazaña de sacar del agua a estos gigantes de agua dulce, que ofrecen una resistencia formidable y convierten la pesca en una verdadera batalla.

En 2022, un pescador de la región capturó una carpa que pesaba 46 kilos y medía 1,10 metros, un récord que dio la vuelta al país y se convirtió en una de las historias más comentadas en la zona.

Es importante destacar que estos peces, introducidos en el lago hace décadas, han encontrado en él un hábitat ideal para crecer y desarrollarse a tamaños que superan ampliamente la media. Además de las carpas, el lago también es hogar de otras especies como pejerreyes, bagres y mojarritas.

Si bien es común que la imaginación popular genere relatos sobre «monstruos» acuáticos o criaturas extrañas, como ocurrió con el avistamiento de un coipo que se confundió con un carpincho, la realidad del lago San Roque es fascinante por sí sola. La existencia de estas carpas de tamaño monumental es un testimonio de la riqueza y el misterio que se esconde en las profundidades.