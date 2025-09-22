Denuncia que un motociclista chocó y abandonó a su hijo en la Ruta 38

Un niño de 9 años fue embestido por una motocicleta en Villa Santa Cruz del Lago mientras andaba en bicicleta junto a un amigo. El conductor, que realizaba maniobras peligrosas según testigos, huyó del lugar sin asistir a la víctima. El hecho ocurrió el pasado viernes 12 de septiembre sobre la Ruta 38 y generó conmoción en la comunidad.

Ante las faltas de respuestas tras el accidente, la madre del menor decidió hacer público lo vivido para obtener algún tipo de accionar por parte de la justicia, ya que el conductor sería de la zona, ha sido visto en inmediaciones y asegura que está hostigando a su hijo.

La madre del menor aseguró a EL DIARIO: "A eso de las siete de la tarde sale con su amiguito, que es más grande, salen los dos en bicicleta. Venía por la vereda y, frente a una verdulería, mira, paran para cruzar y, cuando baja la bici, aparece este sujeto haciendo 'willy' y se lo lleva puesto sobre la banquina. Le cae la moto encima y lo quema con las ruedas. Se va y regresa a buscar algo que se le cayó, creen que el celular; en ese momento lo vuelve a tocar con la moto y se da a la fuga. Mi hijo quedó con quemaduras de 2.º grado y golpes, por suerte, hoy ya está bien. Realicé la denuncia penal, pero no se hizo nada, de Fiscalía me dicen que es todo muy lento. Esta persona sigue dando vueltas por la zona en otra moto".

"Todos los testigos lo reconocieron porque es de la zona; estamos esperando que pidan las cámaras de seguridad. Existe un video, pero justo en esa parte se corta. Yo lo empecé a buscar en redes y me bloquea, hace una historia diciendo que él chocó porque mi hijo venía jugando en la calle, y dice que yo lo insulté, por eso se fue, pero yo no estaba en el momento del choque. Hace unos días lo dejé salir a mi hijo al patio de casa porque está con las vendas, y esta persona estaba con la moto en la esquina; ya es como un hostigamiento lo que está haciendo".