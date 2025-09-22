El Colegio de Escribanos de Córdoba presentará su nueva sede en Cosquín

El Colegio de Escribanos de Córdoba presentará su nueva sede institucional en la ciudad de Cosquín, en el marco de una ceremonia que se realizará el próximo viernes 26 de septiembre.

La jornada incluirá una capacitación para los notarios de la región a las 10,30 horas sobre la temática «Inmovilización de matrículas destinadas a pasillos comunes» a cargo del doctor Gustavo Bono, en Sala de Prensa del Anfiteatro Atahualpa Yupanqui (Obispo Bustos esquina San Martín).

La actividad continuará a las 12,30 horas con la presentación de la nueva sede (ubicada en Obispo Bustos 428) y luego a las 13 horas, se ofrecerá un cóctel a los presentes por el nuevo logro del Colegio de Escribanos.