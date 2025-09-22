El municipio lanzó un plan de pago de deudas con quita del 90% de los intereses

Villa Carlos Paz. El Municipio de Villa Carlos Paz lanzó un nuevo Plan de Pagos de Deudas Tributarias, con beneficios únicos para los vecinos que adeuden sus tasas. De esta manera podrán acceder a los descuentos del 2026.

Abonando las tasas adeudadas antes del 31 de octubre los contribuyentes obtendrán una quita del 90% de interés y con la posibilidad de financiación de hasta 12 cuotas. Algunas de las tasas comprendidas que incluye el Plan son Inmuebles, Automotor, Obras Privadas, Agua y Cloacas, Industria y Comercio, Cementerio, etcétera (Ordenanza N° 7237).

Ingresando a www.villacarlospaz.gov.ar, los vecinos podrán conocer todos los detalles del Plan. En la sección "Contribución Municipal" se puede realizar el trámite de manera online y con todos los medios de pago.