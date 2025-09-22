Javier Milei le agradeció a Bessent y Trump por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”

El presidente Javier Milei envió este lunes un “enorme agradecimiento” a su par de Estados Unidos Donald Trump y al secretario del Tesoro del país norteamericano, Scott Bessent, por el “apoyo incondicional al pueblo argentino”.

“Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”, sostuvo el mandatario a través de su cuenta de X.

En la misma línea, especificó: “Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!”.

Su mensaje en redes sociales llega luego de que el funcionario republicano asegurara este lunes que la Argentina es un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina, y anticipara que harán lo "necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

Por el mismo canal, Bessent planteó que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

Asimismo, sostuvo que las oportunidades para la inversión privada “siguen siendo amplias”, y garantizó que “Argentina volverá a ser grande”. Además, recordó que en abril Estados Unidos había anticipado el compromiso con la gestión libertaria.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, agradeció: “Gracias Secretario Scott Besent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente!”.

Este martes, el mandatario se reunirá con su par Donald Trump en Manhattan, en un encuentro muy esperado por los libertarios, y con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.