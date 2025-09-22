Más de 60 alumnos ya eligieron el curso de Marketing Digital en La Falda

La Municipalidad de La Falda informó que ya comenzó la cuarta cohorte del año del curso de Marketing Digital y Redes Sociales, una de las propuestas más demandadas de la Escuela de Oficios Digitales del Centro de Innovación Tecnológica.

En lo que va de 2025, más de 60 personas han elegido esta capacitación, que apunta a emprendedores, comerciantes y apasionados por la comunicación y las ventas, interesados en potenciar sus proyectos y conectar de manera más efectiva con sus audiencias.

La formación está a cargo de Sonia Mattalia, quien guía a los participantes con un enfoque práctico y motivador, buscando que cada clase se traduzca en habilidades concretas y aplicables al mundo laboral. Los contenidos abarcan desde estrategias de comunicación hasta herramientas digitales clave para crecer en el entorno online.

Desde el municipio destacaron el impacto positivo del programa y reafirmaron el compromiso de seguir formando a nuevos líderes del marketing digital en la región.