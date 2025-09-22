Sortean entradas para la fiesta del Día del Empleado de Comercio

El CEC sorteará entradas para los festejos del Día del Empleado de Comercio, que se llevarán adelante el próximo domingo 29 de septiembre en el predio ubicado camino a Las Jarillas.

La información fue dada a conocer por el secretario general Carlos Orso, quien anunció el sorteo de veinte entradas dobles para aquellos empleados que no sean socios del sindicato.

Los interesados en participar deberán enviar un mensaje al 3541218294 con su último recibo de sueldo.

Cabe destacar que el festejo contará con importantes sorteos, gastronomía y la presentación estelar del cantante Marcos Bainotti